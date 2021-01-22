РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. С 2021 года в Люберцах увеличат выплаты гражданам, награжденным знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», индексируется на 3,7%. В связи с чем, в 2021 году сумма выплаты составит 15109 рублей 46 копеек», - говорится в сообщении.

Для назначения ежегодной денежной выплаты необходимо предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность, удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на ежегодную денежную выплату.

Документы для назначения выплаты предоставляются в Люберецкое окружное управление социальной защиты населения по предварительной записи. По всем вопросам вы можете обратиться по адресу: улица Мира, дом № 7А, кабинет 5 (телефон 8(495)554-45-17).

По словам, начальника Люберецкого окружного управления социальной защиты населения министерства соцзащиты Ирины Мартыновы, более 1 тысячи жителей городских округов Люберцы и Котельники получают меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам, награжденным знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России».