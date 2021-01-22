РИАМО - 22 янв. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки в Подмосковье выявили в Химках (80) и Балашихе (72), всего за это время в области выявили 1142 случая, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая коронавируса не выявили в Звездном городке, Молодежном, Протвине и Рошале.

По одному случаю — во Власихе, Ступине и Красноармейске, по два — в Бронницах, Лосино-Петровском, Пущине, Талдоме, по три — в Кашире, Лотошине, Электрогорске, Шатуре и Фрязине, четыре — в Егорьевске, пять — в Можайске, шесть — в Озерах, по семь — в Ивантеевке, Дубне и Серпухове, по восемь — в Воскресенске, Шаховской, Солнечногорске, Серебряных Прудах, девять — в Павловском Посаде, по десять — в Краснознаменске и Щелкове.

По 11 случаев выявили в Богородском округе и Черноголовке, 12 — в Луховицах, 13 — в Зарайске, по 14 — в Пушкине, Рузе, 15 — в Котельниках, по 17 — в Долгопрудном, Волоколамске и Электростали, по 18 — в Дзержинском, Лыткарине, Клину, по 19 — в Мытищах и Раменском.

20 случаев выявили в Домодедове, по 24 — в Наро-Фоминске и Чехове, 28 — в Коломне, 29 — в Сергиевом Посаде, 31 — в Одинцове, по 32 — в Жуковском, Истре, 33 — в Лобне, 36 — в Дмитрове, 43 — в Орехово-Зуеве, 44 — в Реутове, 49 — в Королеве, 50 — в Подольске, 51 — в Ленинском округе, 52 — в Красногорске, 56 — в Люберцах.

В Московской области всего за пандемию выявлено 183 133 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3449 человек, выздоровели 143 026 человек.

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22 ЯНВАРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 21 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 142 больных. В Москве - 3 104.

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