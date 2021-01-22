РИАМО - 22 янв. В прошлом году в Московской области после 11 тысяч исследований к реализации не допустили 69 партий фальсифицированного меда, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

После проверки сопроводительных документов на торговых точках Подмосковья проводится отбор проб продукции для лабораторных испытаний.

«Ветеринарными специалистами региона за прошедший год было отобрано 1,974 тысячи проб и проведено 11,844 тысячи исследований меда. И только на ярмарках выходного дня с участием передвижных ветлабораторий проверено около 240 проб меда», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

При экспертизе меда сначала определяют органолептические показатели, в числе которых цвет, аромат, вкус, консистенция и кристаллизация. Далее для оценки натуральности продукта и его качества проводят лабораторные исследования, к основным методам анализа относят определение удельного веса, кислотности, содержания влаги, фермента диастазы, цветочной пыльцы и выявление прогревания меда.

Воскресенский добавил, что лаборатории проверяют и фальсификацию меда. Так, специалисты, определяют примесь сахарной и крахмальной патоки, падевого меда, крахмала и муки.

Он отметил, что продавцы на рынках и торговых комплексах региона могут предоставить заключение ветеринарно-санитарной экспертизы на реализацию меда.

Продуктовый набор в Подмосковье: как получить и кому положен>>