РИАМО - 22 янв. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об отставке главы Федерального агентства связи (Россвязь) Олега Духовницкого, сообщает Газета.ru.

«Освободить Духовницкого Олега Геннадьевича от должности руководителя Федерального агентства связи в связи с упразднением Федерального агентства связи», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Осенью прошлого года Роспечать и Россвязь были упразднены. Указ об этом подписал президент России Владимир путин.

Функции Россвязи перешли министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.