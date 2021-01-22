РИАМО - 22 янв. Компания «Делфин груп» начала реализацию проекта крупнейшего в стране завода по очистке отработанных масел, он появится в Пушкинском городском округе, в него вложат 908 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Фирма «Делфин груп» пополнила реестр инвестиционных проектов Московской области.
Очищенные базовые масла будут использоваться в качестве сырья для новых товарных масел и смазок. По предварительным оценкам, предприятие будет выпускать 360 тысяч тонн продукции в год.
Срок исполнения проекта составляет 12 лет.
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