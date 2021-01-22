РИАМО - 22 янв. Компания «Делфин груп» начала реализацию проекта крупнейшего в стране завода по очистке отработанных масел, он появится в Пушкинском городском округе, в него вложат 908 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фирма «Делфин груп» пополнила реестр инвестиционных проектов Московской области.

«Компании, включенные в реестр региональных инвестпроектов, получают послабления по налогам на прибыль и имущество. Всего за время действия программы (с 2018 года) этой мерой поддержки бизнеса от правительства Московской области воспользовались 24 подмосковных компании. Подробную информацию о помощи предпринимателям региона можно получить на горячей линии 0150», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Очищенные базовые масла будут использоваться в качестве сырья для новых товарных масел и смазок. По предварительным оценкам, предприятие будет выпускать 360 тысяч тонн продукции в год.

Срок исполнения проекта составляет 12 лет.