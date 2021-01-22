РИАМО - 22 янв. На территории столицы в пятницу будет туман с ухудшением видимости до 300-800 метров, водителей призвали к аккуратности на городских дорогах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также на дорогах прогнозируется гололедица.

«Пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение о сильном тумане, гололедице и слабом гололеде. Туман будет наблюдаться в городе до вечера пятницы.

Туман образовался из-за резкого потепления, которое накрыло Московский регион. Местами в пятницу ожидается до плюс 2 градусов.