РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Сообщество музыкантов подмосковного Красногорска «Рокстория» приглашает к себе новых резидентов, сообщается в паблике объединения в соцсети «ВКонтакте».

«Открывается прием заявок от красногорских рок-н-рольщиков на вступление в самое прогрессивное музыкальное сообщество Красногорска! Выходите из сумрака, ребята! Сейчас или когда вообще?» - говорится в сообщении.

Отборочный концерт состоится 6 февраля в 20:00 в Red Finch Pub по адресу: Красногорск, улица Циолковского, дом 7.

Заявки принимаются до 3 февраля. Подробности в группе «Рокстории» в соцсети «ВКонтакте».