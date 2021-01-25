РИАМО - 25 янв. Воскресенский химический комбинат в пятницу отмечает свой 90-летний юбилей, строительство этого завода шло стремительными темпами, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Возведение первого цеха фосфоритной муки началось в 1929 году. А уже 22 января 1931 года были выработаны первые тонны продукции.

«К началу 40-х годов Воскресенский химкомбинат стал одним из крупнейших предприятий советской химической промышленности. С первых дней войны цеха были перепрофилированы на выпуск оборонной продукции для фронта», - говорится в сообщении.

Здесь производили «кислородные таблетки», пламегасители, антиобледенители для самолетов, противотанковые ежи, запчасти к «катюшам», корпуса для гранат-«лимонок». После завершения Великой Отечественной войны предприятие перевело производство на гражданские рельсы и стало одним из крупнейших предприятий химической индустрии страны.

В это время строятся новые цеха, автоматизируется производство, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Огромное влияние на стремительное развитие химкомбината оказали его легендарные директора: Николай Докторов, Глеб Меркулов и Николай Хрипунов.

Так, под руководством Докторова были введены в строй первый в СССР цех гранулированного суперфосфата, отделение экстракционной фосфорной кислоты, цех контактной серной кислоты №2. Освоено производство слабой азотной кислоты, пущен цех сложных удобрений, введены в эксплуатацию цех ЭФК №2 и комплекс контактной серной кислоты №3.

Также в Воскресенске были построены Дворец культуры, Дворец спорта, поликлиники, больницы, пионерские лагеря, детские сады и ясли. При Николае Хрипунове активно проводилась реконструкция предприятия, были разработаны и внедрены современные технологические схемы ряда производств, стремительно рос Новлянский микрорайон.

Сейчас АО «Воскресенские минеральные удобрения» входит в компанию «УРАЛХИМ» – одну из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе. 90 лет Воскресенский химкомбинат производит продукцию, которая широко известна в стране и за ее пределами. Мощности завода позволяют производить ежегодно до 300 тысяч тонн аммофоса или 500 тысяч тонн сложных удобрений.

Важным элементом стратегии завода, нацеленной на уменьшение негативного воздействия на экологию, является обновление технологического оборудования действующей производственной цепочки.

Являясь одним из крупнейших работодателей Подмосковья, химкомбинат сохраняет систему социальных льгот и гарантий, в том числе, сверх требований законодательства. Работники предприятия обеспечены полисами добровольного медицинского страхования и могут претендовать на возмещение процентов по ипотеке. Для всех сотрудников, за исключением тех, кто получает лечебно-профилактическое питание, установлена дотация на питание.

«В разные годы АО «Воскресенские минеральные удобрения» стояло у истоков многих уникальных технологий. Поиск нового, неустанное желание воскресенских химиков быть впереди и сегодня является визитной карточкой завода», – отметил генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков.

Он подчеркнул, что у руководства завода большие планы на будущее. В ближайшие годы нужно будет превратить в жизнь новые, инновационные и наукоемкие проекты.

«Чтобы и дальше соответствовать уровню одного из ведущих химических предприятий страны, уверенно развиваться и двигаться вперед! От всего сердца поздравляю коллектив предприятия и его ветеранов с юбилеем! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений!» - подчеркнул Трушков.