РИАМО - 22 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Экосервис» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение от филиала №5 Федерального государственного бюджетного учреждения «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» министерства обороны РФ о внесении сведений в отношении ООО «Экосервис» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по вывозу и размещению медицинских отходов класса «Г».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Экосервис» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.