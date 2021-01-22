РИАМО - 22 янв. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 1247 Covid-пациентов, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За все время пандемии инфекцию победили 143 026 человек.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

Жителям Подмосковья рекомендуют оставаться дома и вызвать врача при любых симптомах ОРВИ.

В Московской области идет масштабная вакцинация от коронавируса, работают свыше 90 прививочных пунктов. Прививка является добровольной и бесплатной.

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22 ЯНВАРЯ

- Видеоинструкция по записи на прививку от коронавируса в Подмосковье

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 142 больных. В Москве - 3 104.

- Столичные власти предложили отменить НДС для ресторанов. Ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших во время пандемии.