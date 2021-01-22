РИАМО - 22 янв. За минувшие сутки в Московской области подтвердили 1142 новых случая коронавирусной инфекции, всего в регионе выявили более 183 тысяч случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 183 133 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3449 человек», — говорится в сообщении.

В регионе все вопросы по коронавирусу можно задать по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30. Также работает тематический сайт.

Жителям региона рекомендовали оставаться дома при любых признаках ОРВИ, а также вызвать врача на дом.

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22 ЯНВАРЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 142 больных. В Москве - 3 104.

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