РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Почти 1,2 тысячи дворников работают на расчистке территории Красногорска от последствий снегопада, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В расчистке дорог, дворовых и общественных территорий задействованы 1185 дворников и 273 единицы спецтехники», - говорится в сообщении.

Уборка идет с последующей противогололедной обработкой.

«Уважаемые жители, обращайте внимание на объявления о предстоящей работе в ваших дворах и на листовки на лобовых стеклах автомобилей. Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и своевременно убирать машины на время очистки дворовых территорий», - добавляется в материале.

Для оперативной отработки жалоб в муниципалитете действует Telegram-чат: «Будет чисто 2021».