РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. На перегоне в Королеве поезд дальнего следования сбил мужчину, пострадавший скончался на месте, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Сообщение о происшествии поступило в службу 112 в 23:27 21 января.

«На перегоне Мытищи – Подлипки Дачные (у платформы №2 в сторону области) поезд дальнего следования сбил 40-летнего мужчину», – говорится в сообщении.

От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства уточняются.

По словам очевидцев, мужчина прошел на пути через сделанную в заборе дыру.