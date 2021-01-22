РИАМО - 22 янв. Жителям, а также гостям столицы необходимо быть бдительными из-за тумана, который окутал город, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В мегаполисе до 21:00 пятницы ожидается туман, а также слабый гололед. Ухудшение видимости в ближайший час и до вечера составит 300-800 метров. На дорогах прогнозируется гололедица.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», – говорится в сообщении.

Водителей просят избегать неожиданных маневров, а пешеходов – обозначать себя светоотражающими элементами на одежде во время движения по краю проезжей части.

Жителям и гостям столицы напомнили, что в подобных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными.