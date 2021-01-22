РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. В поликлиниках Люберецкой областной больницы проходит массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции, прививку сделали уже более двух тысяч горожан, говорится в сообщении медицинского учреждения.

«На сегодня прививку от Covid-19 сделали 2005 люберчан, из которых 830 уже прошли второй этап вакцинации. На текущей неделе открылось еще 4 пункта вакцинации на базе поликлиник №№5, 8, 9 и 11», - отмечается в сообщении.

Всего в округе таких пунктов восемь: при поликлинических отделениях №2 (Люберцы, улица Льва Толстого, дом №5, телефон: 8(495)558-56-26, 8(495)558-56-90); №3 (поселок ВУГИ, дом №26А, телефон: 8(495)554-75-42, 8(495)558-86-30), №4 (улица Красногорская, дом №22В, телефон: 8(495)503-03-01); №5 (Октябрьский проспект, дом №66-68, телефон: 8(495)559-73-57); №6 (улица Назаровская, дом №3, телефон: 8(495)558-40-33, 8(991)610-80-56); №8 (поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №48, телефон: 8(495)559-43-31); №9 (поселок Томилино, улица Гаршина, дом №20А, телефон: 8(495)557-01-54); №11 (поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №40, телефон: 8(495)501-02-54, 8(495)501-02-11).

С 23 января для жителей округа дополнительно заработают мобильные пункты вакцинации на территории торговых центров. С 10:00 до 10:00 23 и 25 января - ТЦ «Выходной» (Октябрьский проспект, дом №112); 30 января - ТЦ «Орбита» (Октябрьский проспект, дом №366); 6 февраля - ТЦ «Светофор» (улица Побратимов, дом №7); 13 февраля - ТЦ «Торговые ряды» (улица Инициативная, дом №7Б).

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