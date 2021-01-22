РИАМО - 22 янв. С начала снегопада в Подмосковье очистили и обработали реагентами более 31 тысячи километров областных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта и проезды к социально значимым объектам. В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы.
Он уточнил, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются.
В четверг в области ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус 4 — минус 9 градусов. Снег прекратится после полудня. В ближайшее время до вечера ожидается туман с ухудшением видимости до 300-800 метров.
На дорогах возможна гололедица, поэтому автомобилистов просят отказаться по возможности от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.
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