РИАМО - 22 янв. С начала снегопада в Подмосковье очистили и обработали реагентами более 31 тысячи километров областных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта и проезды к социально значимым объектам. В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы.

«На дорожной сети работали порядка 2,9 тысячи дорожных рабочих и около 2 тысяч единиц спецтехники. За минувшие сутки очищено и обработано свыше 31 тысячи километров областных дорог, из них более 13 тысяч километров убрали за ночь», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он уточнил, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются.

В четверг в области ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус 4 — минус 9 градусов. Снег прекратится после полудня. В ближайшее время до вечера ожидается туман с ухудшением видимости до 300-800 метров.

На дорогах возможна гололедица, поэтому автомобилистов просят отказаться по возможности от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.