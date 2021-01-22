РИАМО - 22 янв. В столице за сутки выздоровели еще 5629 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, за это же время выявили 3037 новых случаев заражения, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«В столице скончалось 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

При этом за сутки врачи госпитализировали 1097 человек.

Также москвичам напомнили о необходимости оставаться дома при появлении любых признаках простуды и вызвать врача на дом.

С пятницы в столице возобновляется работа музеев, библиотек и других культурных учреждений, а также детских центров и дневных лагерей.

Всего в городе зарегистрировали 907 389 случаев Covid-19, скончался 12 831 заболевший, выздоровели 763 500 человек.

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22 ЯНВАРЯ

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