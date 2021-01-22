РИАМО - 22 янв. На базе предприятия АО «Мострансавто» в Мытищах заработал Центр управления предприятием, который поможет отслеживать работу автобусов перевозчика, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Теперь работа автобусов будет контролироваться, а также корректироваться в режиме реального времени.

«ЦУП формирует полную картину происходящего, собирая и анализируя данные сразу из нескольких источников: навигационных систем, СОБОП, единой линии связи, социальных сетей и портала «Добродел». Также в системе в режиме реального времени можно увидеть, что происходит в салонах автобусов через камеры видеонаблюдения. Мощности ЦУПа позволяют одновременно контролировать работу более 4 тысяч транспортных средств в режиме онлайн», – говорится в сообщении.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова отметила, что главными требованиями, которые озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев к общественному транспорту, были безопасность, пунктуальность и комфорт для жителей. Автобусный парк региона входит в крупнейшие парки России, а также Европы.

Она добавила, что каждый день пассажиров по 2 тысячам маршрутам перевозят порядка 9 тысяч автобусов, из которых свыше 60% обслуживает крупнейший перевозчик региона «Мострансавто». В Московской области активно ведется работа по повышению качества пассажирских перевозок.

Кротова отметила, что по сравнению с 2019 годом жалобы на общественный транспорт снизились, в 2020-м их было меньше более чем в два раза. Центр управления предприятием позволит перевозчику оперативно реагировать на жалобы из «Добродела», соцсетей, а также горячей линии и в дальнейшем работать на их предупреждение.

На этот год перед подмосковными перевозчиками поставили задачу – увеличить до 85% соблюдение расписания и до 98% – выполнение рейсов.

Генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов сказал, что при помощи точечной аналитики можно прогнозировать дальнейшие стратегические шаги, а также сделать работу предприятия более прозрачной и сократить количество трудозатрат ее работников. На примере филиала-участника пилотного проекта, наблюдалось увеличение расписания на 4%. В будущем проект дополнится новыми информационными блоками.

На основе данных филиалам компании присвоят рейтинг. Оказавшемся в «красной зоне» предоставят помощь для стабилизации ситуации.

Проект запустили в прошлому году в Королеве. Сейчас на тепловой карте в ЦУПе все 12 зон контроля по числу действующих межмуниципальных автотранспортных предприятий. Проект был запущен в пилотном режиме.