РИАМО - 22 янв. Прошедший снегопад в Московском регионе увеличил высоту сугробов, они подросли примерно на 4 сантиметра, самые большие отмечены в столичном Измайлове – 43 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве прирост снега составил от 2 до 4 сантиметров. Теперь на ВДНХ высота снега составляет 37 сантиметров, в Тушино и на метеостанции МГУ ровно 40 сантиметров, а в Измайлове сугробы подросли за сутки на 3 сантиметра, для Москвы это самые мощные сугробы – 43 сантиметра», – говорится в сообщении.

В Московской области наиболее заметно сугробы подросли за минувший день, также в начале ночи на востоке и юго-востоке региона прибавилось еще до 1-2 сантиметра снега. Больше всего сугробы выросли в южных, восточных и юго-западных районах области.

В Коломне, Кашире и Наро-Фоминске снежный покров вырос на 4 сантиметра, его высота на утро пятницы составила 38, 33 и 34 сантиметра соответственно, что намного выше климатической нормы для третьей декады января. В Серпухове сугробы выросли на 2 сантиметра и составляют 37 сантиметров.

На северо-западе Подмосковья прирост снега за минувшие сутки составил в основном менее 1 сантиметра.