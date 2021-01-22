РИАМО - 22 янв. За последние сутки в Москве выявили 3037 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в столице выявили 907 389 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Москвичам напомнили о необходимости оставаться дома при появлении любых признаках ОРВИ. При заболевании следует вызвать врача на дом.

За последние сутки в России выявили 21 513 новых случаев коронавируса, при этом 11,8% новых пациентов болеют бессимптомно. Также за сутки в стране умерли 580 инфицированных, а 27 318 человек выздоровели после Covid-19.

Всего на сегодняшний день в стране было зафиксировано 3 677 352 случая коронавирусной инфекции, скончались 68 412 пациентов, выздоровели 3 081 536 человек.

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22 ЯНВАРЯ

- Видеоинструкция по записи на прививку от коронавируса в Подмосковье

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 142 больных. В Москве - 3 104.

- Столичные власти предложили отменить НДС для ресторанов. Ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших во время пандемии.