РИАМО - 22 янв. За последние сутки в Москве выявили 3037 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в столице выявили 907 389 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.
Москвичам напомнили о необходимости оставаться дома при появлении любых признаках ОРВИ. При заболевании следует вызвать врача на дом.
За последние сутки в России выявили 21 513 новых случаев коронавируса, при этом 11,8% новых пациентов болеют бессимптомно. Также за сутки в стране умерли 580 инфицированных, а 27 318 человек выздоровели после Covid-19.
Всего на сегодняшний день в стране было зафиксировано 3 677 352 случая коронавирусной инфекции, скончались 68 412 пациентов, выздоровели 3 081 536 человек.
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22 ЯНВАРЯ
- Видеоинструкция по записи на прививку от коронавируса в Подмосковье
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 21 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 142 больных. В Москве - 3 104.
- Столичные власти предложили отменить НДС для ресторанов. Ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших во время пандемии.
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