РИАМО - 22 янв. Павильоны открылись в четверг в Московском зоопарке, теперь посетители могут посмотреть на приматов, рептилий, птиц, животных Африки и многих других, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

«Вы соскучились по пингвинам Гумбольдта? Не представляете, как они скучают по вам. Эти птицы очень любят устраивать показательные заплывы. По посетителям очень скучают и человекообразные обезьяны. Интеллектуально развитым приматам нужен контакт — даже через стекло», — говорится в сообщении.

В зоопарке напоминают также о том, что посетители должны соблюдать все меры санитарной безопасности: надевать маски и перчатки, обрабатывать руки санитайзером и соблюдать социальную дистанцию.

Стоимость посещения вновь стала прежней — 800 рублей, а для детей до 18 лет — бесплатно. Зоопарк работает с 9:00 до 17:00.