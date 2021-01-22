РИАМО - 22 янв. В январе этого года в Московской области выданы свидетельства на приобретение жилья по региональной программе 19 многодетным семьям, которые воспитывают 129 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Принять участие в данной программе могут семьи, имеющие семь и более детей, а также семьи, в которых одновременно родилось сразу не менее трех малышей.

«Сертификат предоставляет возможность получить 100 процентную субсидию на покупку жилья. На финансирование программы в этом году направлено 161,6 миллиона рублей для 19 многодетных семей. Это позволит каждой из них купить комфортное жилье, где будет удобно всем», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Свидетельства получили семья из Королева, в которой одновременно появились на свет четыре малыша, семьи из Балашихи, Коломны и Мытищ, в которых родились тройняшки.

Еще сертификаты на покупку жилья выдали родителям, воспитывающим семь и более детей: двум семьям из Сергиева Посада, трем − из Балашихи, а также семьям из городских округов Воскресенск, Дмитровский, Котельники, Луховицы, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Серпухов, Шаховская и Электросталь.

В четырех подмосковных семьях, где уже воспитываются семь детей, ожидают в текущем году восьмого малыша.

Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям>>