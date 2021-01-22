РИАМО - 22 янв. Утром в пятницу в городском округе Коломна открылся 121 избирательный участок, в числе которых 98 открыли в Коломне и 23 – в Озерах, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

В настоящее время на территории проживает почти 181 тысяча избирателей.

«Вакантны 25 мандатов на пяти пятимандатных округах. Список зарегистрированных кандидатов выглядит так: «Единая Россия» – 25⁣⁣, КПРФ – 19⁣, ⁣ЛДПР – 16⁣⁣, «Справедливая Россия» – 6⁣⁣, «Партия пенсионеров» – 12⁣⁣, самовыдвижение – 2», – говорится в сообщении.

Подмосковье представляет собой первый регион, проводящий многодневное голосование в соответствии с порядком, который утвердил ЦИК России до 30 мая 2021 года.

Голосование пройдет с 22 по 24 января. Во время него будут соблюдаться меры, направленные на то, чтобы исключить, а также сократить вероятность заражения Covid-19. Таким образом, на участках предусмотрели маски, перчатки, антисептики и соблюдение социальной дистанции.