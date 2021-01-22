РИАМО - 22 янв. Эксперты AliExpress Россия выяснили, что в 2021 году спрос на антистресс-товары среди россиян стал максимальным за три года, больше всего их покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы интернет-магазина.

«В период с 1 по 18 января общий объем оборота товаров из категории «антистресс» вырос в два раза по сравнению с аналогичным промежутком 2020 года, в три раза — по сравнению с 2019 годом. Кроме того, популярность антистресс-товаров в январе увеличилась и по сравнению с декабрем: общий объем спроса на категорию вырос на 60%», — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили рост продаж трудностями адаптации к рабочему графику после каникул, а также тревожностью за будущее из-за пандемии.

Чаще всего покупателями антистресс-игрушек становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые представляют собой мегаполисы, ассоциирующиеся с быстрым ритмом жизни и людьми-трудоголиками.

Чаще всего жители столицы борются со стрессом при помощи сквишей. Эти игрушки медленно восстанавливают форму после сжатия. Эти товары стали продаваться в два раза чаще.

Также пришла вторая популярности фиджет-спиннеров. По сравнению с прошлым годом, продажи этих игрушек в 2021 подскочили более чем в два раза. Покупатели приобретали и фиджет-роллеры. Они продавалась в 4,5 раза чаще.

Кроме того, вырос объем оборота антистресс-кубиков. Он увеличился на треть по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с 2019 — в полтора раза. Рейтинг по количеству продаж и в 2020-2021 годах возглавил переворачивающийся кинетический спиннер.

В топ-3 товаров категории попали мягкий сквиш-плитка с шариками для надавливания, а также вращающийся гироскоп с LED-подсветкой. В среднем жители столицы были готовы потратить на то, чтобы избавиться от стресса, от 100 до 500 рублей.