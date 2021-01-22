РИАМО - 22 янв. Свыше 700 жителей Южного Чертанова получат уведомления о переезде по программе реновации в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Уже в скором времени будет передана под заселение введенная в конце прошлого года новостройка на Варшавском шоссе, дом 139. В указанный дом запланировано переселение более 700 человек», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Площадь нового дома составляет почти 34 тысячи «квадратов». В доме насчитывается 123 однокомнатных, 155 двухкомнатных, 64 и три трех– и четырехкомнатных квартир соответственно.

На юге Москвы в настоящий момент идет активное переселение москвичей в рамках реновации в четырех районах: Даниловском, Москворечье-Сабурове, Нагатинском затоне и Нагорном. А Южное Чертаново будет пятым районом.

Программа реновации жилищного фонда, утверждена в августе 2017 года мэром Сергеем Собяниным. В рамках программы планируют расселить более 350 тысяч квартир.​