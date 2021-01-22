РИАМО - 22 янв. Набережную Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка благоустроят, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках проекта предполагается благоустроить территорию площадью 18,5 гектара, высадить деревья, создать общественное пространство с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками», - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Также на набережной появятся новые велосипедные и беговые маршруты с включением их в уже существующую транспортно-пешеходную сеть.

В рамках проекта планируют еще построить причал Братеевский Мост и создать переходную зону. Также на участке создадут многоуровневый наземный паркинг на 300 мест и реконструируют проезды.

Жители столицы могут принять участие в обсуждении этого проекта на портале «Активный гражданин».

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