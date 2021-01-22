РИАМО - 22 янв. Жителям Московской области необходимо быть внимательными из-за ухудшения видимости, так как в регионе наблюдается туман, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В ближайший час с сохранением до 21 часа 22 января местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 метров, слабый гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений, необходимо избегать внезапных торможений.

Ранее синоптики сообщили, что из-за резкого потепления в Московском регионе наблюдается туман. Влажность воздуха составляет 80%, а атмосферное давление продолжает падать.