РИАМО - 22 янв. Жителям Московской области необходимо быть внимательными из-за ухудшения видимости, так как в регионе наблюдается туман, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений, необходимо избегать внезапных торможений.
Ранее синоптики сообщили, что из-за резкого потепления в Московском регионе наблюдается туман. Влажность воздуха составляет 80%, а атмосферное давление продолжает падать.
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