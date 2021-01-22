РИАМО - 22 янв. Производители картофеля предложили ритейлерам продавать в магазинах мелкий картофель, как товар экономкласса, пишет в пятницу газета «Коммерсант».
По словам фермеров, стоимость картофеля калибра от 35 до 55 миллиметров будет на 15-20% дешевле. Эту продукцию предложили упаковывать в пакеты на 2,5, 3 и 5 килограммов.
При этом в некоторых торговых сетях рассказали, что уже продают картофель калибром 35-55 миллиметров. И этот размер пользуется спросом.
Представители других розничных сетей отметили, что покупают картофель калибром свыше 55 миллиметров.
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