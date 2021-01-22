РИАМО - 22 янв. Производители картофеля предложили ритейлерам продавать в магазинах мелкий картофель, как товар экономкласса, пишет в пятницу газета «Коммерсант».



По словам фермеров, стоимость картофеля калибра от 35 до 55 миллиметров будет на 15-20% дешевле. Эту продукцию предложили упаковывать в пакеты на 2,5, 3 и 5 килограммов.

«Сейчас ритейлеры предъявляют строгие требования по калибровке для каждой партии, поэтому фермерам приходится сортировать корнеплоды по размерам. Если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены», — говорится в материале.

При этом в некоторых торговых сетях рассказали, что уже продают картофель калибром 35-55 миллиметров. И этот размер пользуется спросом.

Представители других розничных сетей отметили, что покупают картофель калибром свыше 55 миллиметров.