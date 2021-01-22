РИАМО - 22 янв. Жители Москвы более 1,6 миллиона раз обратились в call-центр комплекса социального развития для людей, находящихся на самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Линия по вопросам коронавируса была создана весной прошлого года для людей, находящихся на домашнем режиме.

«Мы смогли перенастроить всю службу помощи на дому, взять дополнительную нагрузку. Каждый день на помощь москвичам выходят семь тысяч социальных работников. С начала работы на горячей линии было принято более 1,6 миллиона звонков и оформлено более 640 тысяч социальных услуг», - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что даже во время новогодних праздников соцработники продолжали выполнять заявки с горячей линии. Всего за период праздников было обработано почти 4,5 тысячи заявок. Чаще всего москвичи просили доставить льготные лекарства и продукты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил самоизоляцию для жителей столицы старше 65 лет. Распоряжение будет действовать до улучшения эпидситуации.