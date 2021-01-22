РИАМО - 22 янв. Из-за резкого повышения температуры воздуха Москву и Подмосковье наблюдается туман, природное явление может продлиться в регионе до вечера пятницы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Появление тумана связано с потеплением. Воздух, который приходит, очень теплый. Он соприкасается с поверхностью земли, которая еще помнит морозы. Это может продолжаться целый день. Есть вероятность того, что туман сохранится и вечером», — сказал собеседник агентства.

Потепление до плюс 2 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, так как Центральный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки.

В воздухе наблюдается высокий уровень влажность — около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.