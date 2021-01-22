РИАМО - 22 янв. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балашихинское» задержали подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества, а именно поджоге автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник ночью подошел к легковому автомобилю, припаркованному возле дома на Первомайском проезде, разбил боковое переднее стекло, достал из бардачка воспламеняющуюся жидкость, вылил ее на сиденье и поджег, после этого скрылся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого - уроженца ближнего зарубежья.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.