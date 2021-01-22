РИАМО - 22 янв. В Каширском тоннеле в Москве проведут капитальный ремонт, поэтому максимальная скорость в нем будет ограничена 40 километрами в час, также там запретят остановки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Улучшение и модернизация транспортной инфраструктуры, снижение загруженности дорог — одни из первостепенных задач правительства Москвы», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В тоннеле будет произведена частичная замена балок перекрытия, размещены новые сборные переходные плиты.

Также специалисты проведут устройство гидроизоляции перекрытия тоннеля. Будут восстановлены поверхности подпорных стен, обновлена отделка тоннеля и отремонтированы служебные помещения.

Кроме того, в проездах на Варшавском шоссе уложат асфальт. На время ремонта там демонтируют участок существующих трамвайных путей.