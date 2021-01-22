РИАМО - 22 янв. Более 20 рейсов в настоящий момент задержаны и отменены в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в аэропорту Внуково задержаны три рейса, отмен рейсов нет. В Домодедове 15 рейсов задержаны, один отменен. В Шереметьеве два рейса задержаны и два отменены.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, ни одного рейса не задержано и не отменено.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Москву и Подмосковье в пятницу утром окутал туман, видимость снижена.