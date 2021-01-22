РИАМО - 22 янв. Четыре человека были спасены утром в пятницу при пожаре в жилом доме на Тарусской улице в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москвы.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 07:44. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений на 20 этаже 22-ти этажного жилого дома происходило загорание холодильника и мебели в межквартирном холле на общей площади около 5 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 08:27. Спасенные люди были переданы медикам для дальнейшего осмотра. Информации о пострадавших нет.