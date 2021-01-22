РИАМО - 22 янв. Жители Москвы свыше 24 миллионов раз воспользовались электронной медицинской картой за минувший год, сервис становится все более популярным, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За год работы к сервису обратились свыше 24 миллиона раз, из которых более 17 миллионов приходится на портал mos.ru, а оставшиеся 7 миллионов — на мобильную версию медкарты в приложении», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пользоваться мобильной медкартой предпочитают уже более 530 тысяч горожан. Каждую неделю жители столицы получают около 40 тысяч доступов к электронной карте.

На данный момент порядка 2 миллионов жителей Москвы имеют доступ к электронным медицинским картам.

Как москвичу получить доступ к электронной медкарте>>