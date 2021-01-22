В последние годы актуальность социальных сетей только возрастает – их используют СМИ, бизнес, государственные компании, лидеры мнений. Из-за этого появился ряд новых профессий, деятельность которых связана исключительно с Instagram, YouTube и другими сервисами. Особенно популярными стали блогеры – контентмейкеры, имеющие десятки тысяч подписчиков и зарабатывающие на рекламе. Ангелина Карсунцева рассказала РИАМО, в чем состоит их работа и почему это не всегда так просто, как кажется на первый взгляд.

Будущее за Инстаграмом

Я родилась в Самаре. Блогером решила стать, когда переехала в Москву. Именно здесь я поняла, что студенту очень сложно совмещать работу с учебой, а лучшей «красивой» жизни хотелось. Тогда мне показалось, что будущее за Инстаграмом, и я решила попробовать.

На самом деле, к тому времени у меня уже был небольшой бэкграунд: я была моделью и писала о съемках и бекстейджах. Уже в столице я переключилась на обзоры ресторанов и косметики. Далее я начала закупать рекламу и вот так, маленькими шагами, я стала блогером.

У меня лайфстайл блог, сейчас там 65 тысяч подписчиков. Я освещаю три темы: бьюти (про косметику), фешн (мода) и обзоры ресторанов. Писать о моде, на мой взгляд, у меня получается лучше всего – многие хотят повторять мои образы. А последняя тема – отзывы на рестораны – это мое любимое.

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Рабочий график

из личного архива Ангелины Карсунцевой

Моя основная работа заключается в том, чтобы привлекать аудиторию к тому или иному продукту – то есть я рекламирую разные марки косметики, бренды вещей и прочее.

В основном, мой блог состоит именно из моей жизни – показываю, что я ем, чем крашусь, какие ношу вещи, как живу. Почему это интересно? Мне кажется, люди видят «красивую» жизнь, и им нравится следить за этим. К тому же, хороший профиль – это очень эстетично: подобранные по цветам и композиции фото, красивые сториз, атмосферные видео.

На самом деле, быть блогером – не так легко. Может показаться, что мы просто делаем красивые фото, ходим по ресторанам и весь день отдыхаем, однако это не так. У нас тоже есть свой рабочий день. Чтобы поддерживать блог и увеличивать количество подписчиков, нужно постоянно искать новые темы, исследовать свою аудиторию, придумывать проекты с другими блогерами, создавать макеты для рекламы, договариваться о пиаре. На это уходит очень много сил и времени – иногда с самого утра ведешь переговоры о рекламе, переписываешься с пиарщиками, а при этом тебе нужно успеть в три ресторана и сделать обзор на косметику. Выходные, кстати, тоже заняты – в это время я иду со своей подругой или женихом снимать мне контент. Выбираем три локации, я собираю все вещи, которые мне необходимо показать, и мы едем фотографироваться, пока не стемнеет. Потому что при дневном свете получаются самые красивые фото.

Пандемия даже улучшила условия моей работы – когда все перешли в онлайн, мне стали присылать еще больше предложений для рекламы, появились новые коллаборации с другими блогерами. Так как все было закрыто, надо было искать способы снимать контент в новых условиях, поэтому фотографировались прямо во дворе или дома.

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Новинки по бартеру и мероприятия

Положительных сторон в моей работе очень много. Во-первых, это возможность одной из первых пробовать все новинки косметики и рассказывать о них свое мнение. Во-вторых, возможность получать бесплатно качественную и модную одежду, обувь, вещи для дома, какие-либо услуги. За это бренды получают рекламу у меня в блоге.

Самое приятное, на мой взгляд, в этой работе – посещение мероприятий, которые устраивают различные бренды. Это вообще отдельный пласт блогерской жизни, на них всегда неповторимая атмосфера. Для нас устраивают фуршет, готовят подарки, приглашают других блогеров. Это отличный способ найти новых знакомых и возможных партнеров.

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Стереотипы и конкуренция

Я не считаю, что в моей работе есть какие-то сложности – это, скорее, просто неприятности. К ним я отношу высокую конкуренцию, так как сейчас все, особенно дети, хотят быть блогерами, и количество самих блогов быстро растет. Сложно делать уникальный контент, ведь в моей сфере блогеры занимаются примерно тем же, чем и я, поэтому нужно выделяться. Это трудно.

Мне очень сложно пускать подписчиков в свою личную жизнь. Например, мне иногда кажется, что мои отношения – это не мои отношения. Я, конечно, рассказываю и показываю далеко не все. Но то, что должно быть личным (отношения, дом), в моем случае – не совсем так.

Вокруг моей занятости существуют стереотипы. Например, многие считают, что мы тунеядцы и лентяи, которые получают все бесплатно и не работают. Мне кажется, так думает даже моя бабушка! Однако это не так, и я всегда стараюсь объяснить это своим родным. Чтобы тебя читала аудитория, нужно постоянно совершенствовать свой блог, а это часы работы.

У каждого блогера есть хейтеры – люди, которые зачастую необоснованно критикуют твой блог и твою деятельность в социальных сетях. Они могут негативно обсуждать в комментариях твои фотографии, внешность, тексты, видео, стиль одежды и т.д. Я не исключение – хейтеры у меня тоже есть. Однако я стараюсь сразу их блокировать и тем самым ограждать себя от их негатива – я не люблю ни с кем ругаться и спорить.

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2 миллиона в месяц

Если говорить о заработке, то у каждого блогера все очень индивидуально – можно заработать и 50 тысяч в месяц, и 100 тысяч, и больше. Если у тебя аудитория больше полумиллиона, можно ежемесячно получать по 2 миллиона. Все зависит только от тебя и количества твоей аудитории.

Лично я рассматриваю блогерство скорее, как хобби, а не как основную работу. В будущем планирую устроиться на постоянную работу, возможно, в сфере журналистики – это моя специальность в университете. Поэтому я развиваю блог в свое удовольствие, однако есть и те, кто живет только этим и больше ничего не планирует.

Как стать блогером

В России эта профессия довольно популярна. Я очень рада, что появилась платформа ТикТок – многие начали переходить туда, и в Инстаграме конкуренции стало меньше. Я считаю, что в дальнейшем будут расти интересные блоги и увеличиваться рекламные бюджеты. Также, на мой взгляд, блогерство станет привычной профессией среди окружающих, это не будет казаться чем-то необычным. Например, сейчас, особенно в регионах, еще не все понимают, кто такие блогеры. А в будущем эта профессия распространится и здесь.

Меня постоянно спрашивают: «Что нужно, чтобы стать блогером?» Для этого нужно иметь огромный запал энтузиазма, потому что многие выгорают, даже не набрав свои первые 10 тысяч подписчиков. Необходимо найти какую-то свою тему, интересную большому количеству человек. Также очень важно иметь много свободного времени, так как блогерство – очень энергозатратно. Должен быть свой бюджет, ведь без рекламы сейчас невозможно раскрутиться. И еще очень важно верить в себя, как и в любом другом деле!