РИАМО - 22 янв. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около 5 миллиметров осадков, что составляет более 11% от нормы в январе, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Днем в Москве выпало около 4 миллиметров осадков. Ночью добавился еще один миллиметр. Всего за сутки — 5 миллиметров, это более 11% от нормы (месячной - ред.). В области картина практически такая же», — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИАМО, в Химках из-за прошедшего ночью снегопада на дорогах образовались пробки. На одной из них, ведущей на Ленинградское шоссе, скопилось несколько десятков машин.

На остановке, куда должен прийти автобус, увозящий людей на железнодорожную станцию Химки, образовалась очередь из пассажиров, в которой стоит около 50 человек.

Вдоль очереди медленно проезжают легковушки и предлагают взять в салон несколько человек, чтобы довезти их до места назначения. Некоторые из граждан объединяются в группы и заказывают такси.