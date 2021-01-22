РИАМО - 22 янв. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учеников школы №5 в Электростали, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Инцидент произошел 19 января. В больницу обратились родители 14 школьников, которые пожаловались на плохое самочувствие. Детей осмотрели врачи, их состояние оценивается как удовлетворительное. Прокуратура и областное министерство образования организовали проверки по факту произошедшего.

«В ходе проводимого эпидрасследования установлено, что все заболевшие — учащиеся одного класса. По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в общеобразовательной организации», — говорится в сообщении.

В настоящее время предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий уже выдано. Исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, детей, которые заболели и контактных, проводятся в лабораторных условиях.

Причиной того, что дети заболели, стала норовирусная инфекция. Об этом стало известно из данных, которые были получены во время исследований.

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью взяло ситуацию с отравлением на особый контроль.

Ранее глава городского округа Электросталь Инна Волкова сообщила, что пищеблок школы прошел дополнительную санобработку, а половина пострадавших детей не питается в школьной столовой.

«Говорить здесь об отравлении в столовой нельзя, так как половина детей в столовой не питается. Однако были все равно взяты смывы с посуды. В школе дополнительно проведена санитарная обработка пищеблока, столовой и кабинета, в котором обучается 2А класс», — сказала Волкова.