РИАМО - 22 янв. Утром в пятницу в столице загорелся трамвай, который следовал по маршруту №1, пострадавших в результате ЧП нет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Возгорание произошло на крыше транспортного средства.

«Водитель, заметив неисправность, остановил трамвай. Он оперативно вывел всех пассажиров из вагона», – говорится в сообщении.

В настоящее время возгорания ликвидировали, пострадавших нет. Причины проишествия в настоящий момент устанавливаются.