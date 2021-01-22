РИАМО - 22 янв. Минэкономразвития РФ поддержало предложение столичных властей снизить или полностью отменить НДС для ресторанов, которые сильно пострадали от коронавирусных ограничений, сообщает РИА Новости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что в рамках Стратегического совета проходят регулярные встречи с представителями бизнеса. Так, предприятиям предлагают меры поддержки, включая регулярные. Снижение или полная отмена НДС для ресторанов позволит существенно снизить нагрузку на предприятия, а также помочь преодолеть им сложный период.

«В связи с коронавирусом и действующими ограничениями ресторанный бизнес переживает сложный период. <...> Очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», – сказал Ефимов.

Он отметил, что в течение долгого времени обороты в сфере общепита снижены. Таким образом, можно видеть периодический рост посещаемости или заказов навынос, а после этого идет снижение.

Рестораны оказались в числе предприятий, которые большего всего пострадали от возникшей пандемии Covid-19. На них распространяются меры поддержки столичного правительства. Всего правительство столицы утвердило пять антикризисных пакетов, общий объем которых составил порядка 90 миллиардов рублей.

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Текстовая трансляция

22 ЯНВАРЯ

- Столичные власти предложили отменить НДС для ресторанов. Ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших во время пандемии.