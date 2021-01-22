РИАМО - 22 янв. Онлайн-мероприятия по образованию, творчеству и киберспорту ждут столичных студентов 25 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Декабрь и январь — напряженное время сессии для студентов, и 25 января для них становится яркой датой окончания экзаменационных испытаний. Онлайн-формат поможет сделать это мероприятие еще более масштабным и охватить как можно больше заинтересованных молодых людей», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

В День студента в 13:00 состоится онлайн-церемония открытия нового сезона Московской студенческой киберспортивной лиги. Зрители смогут посмотреть за матчами киберспортсменов в популярных компьютерных играх.

Также в этот день состоится открытие общегородского кейс-чемпионата по решению бизнес-задач. Для участия в чемпионате необходимо зарегистрироваться на платформе Future Tech.

А с 10:00 все желающие в онлайн-формате смогут посмотреть тренинги команд молодых комиков. Закончится день студента праздничным онлайн-концертом, который состоится в 19.00.

День российского студенчества отмечается 25 января, когда православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану.