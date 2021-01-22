РИАМО - 22 янв. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что на риск заражения и на тяжесть течения Covid-19 у пациента влияет качество воздуха, которым он дышит.

По словам специалиста, коронавирус в первую очередь наносит наибольший вред легким. Грязный воздух повышает восприимчивость организма человека ко всем вирусным инфекциям.

«Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию», — сказал Болибок в эфире радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что именно качество воздуха оказывает основное влияние на восприимчивость к инфекции. Поэтому необходимо часто проводить уборку и дезинфекцию в жилье, а также регулярно проветривать помещения, особенно перед сном.

В России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса за период пандемии. Умерли 67 832 человек, выздоровели 3 054 218 пациентов. ​

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