РИАМО - 22 янв. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что на риск заражения и на тяжесть течения Covid-19 у пациента влияет качество воздуха, которым он дышит.
По словам специалиста, коронавирус в первую очередь наносит наибольший вред легким. Грязный воздух повышает восприимчивость организма человека ко всем вирусным инфекциям.
«Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию», — сказал Болибок в эфире радио Sputnik.
Специалист подчеркнул, что именно качество воздуха оказывает основное влияние на восприимчивость к инфекции. Поэтому необходимо часто проводить уборку и дезинфекцию в жилье, а также регулярно проветривать помещения, особенно перед сном.
В России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса за период пандемии. Умерли 67 832 человек, выздоровели 3 054 218 пациентов.
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