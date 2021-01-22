РИАМО - 22 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов побывал в школе №6 городского округа Реутов, где проверил питание учеников и оценил модернизацию образовательного учреждения, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Спикер пробовал блюда, которые подаются в столовой, вместе с главой округа Станиславом Каторовым и родителями учеников.

«Пищеблок в хорошем состоянии, меню соответствует разработанным стандартам. Еда сбалансированная и вкусная. Об этом сказали и родители, с которыми удалось побеседовать. А главное, что обеды нравится детям», — сказал Брынцалов.

Бесплатное горячее питание предоставляется во всех муниципальных общеобразовательных организациях Подмосковья с начала сентября прошлого года. Его получают ученики начальных классов, это свыше 403 тысяч детей.

В прошлом году объем финансирования составил свыше 1,8 миллиарда рублей, из них 990 миллионов рублей были из федерального бюджета. В текущем году на обеспечение горячим питанием данной категории школьников потратят более 4,6 миллиарда рублей, из них 2,4 миллиарда — федеральные средства.

Брынцалов отметил, что Роспотребнадзор региона постоянно проверяет качество школьного питания, хранение продуктов, а также соблюдение санитарно-эпидемиологического режим. Порядка 90% школьного питания приходится на местное производство, регион обладает широким спектром поставщиков — порядка 80 операторов. В прошлом году удалось запустить «Родительский контроль», позволяющий родителям прийти в школьную столовую и лично оценить питание детей.

Помимо питания, спикер оценил ремонт спортзалов, кабинетов для занятий химией, биологией, информатикой в школе, а также стал гостем перепрофилированных биохимических лабораторий.

На ремонт выделили около 23,8 миллиона рублей, а на оснащение химико-биологических классов было направлено более чем 21 миллион рублей. Так, у учеников школы появились интерактивный анатомический стол, робот-тренажер, комплекты для проведения исследований окружающей среды. Брынцалов подчеркнул, что в стенах образовательного учреждения есть все для качественного профильного обучения.

Региональное образование вышло на высокий уровень: Подмосковье находится в топ-3 лидеров среди регионов России.