РИАМО - 22 янв. Вечером в пятницу столичных водителей ожидают 8-балльные пробки, на движении транспорта в городе сказываются ДТП и дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На текущий момент пробки в мегаполисе достигли трех баллов. Движение в центр города затруднено на внешней стороне МКАД от 102-го километра до 105-го километра, внутренней стороне ТТК перед Лужнецкой эстакадой, а также на Варшавском шоссе.

«Есть сложности на внешней стороне МКАД на востоке перед 102-м километром МКАД. Из-за небольшой аварии в правой полосе движение затруднено на протяжении 5 километров», — говорится в сообщении.

Пробка на внутренней стороне ТТК перед Лужнецкой эстакадой растет в настоящее время. В районе съезда на проспект Вернадского в связи с ДТП перекрыли правый ряд и среднюю полосу. Из магистралей плотно на Варшавском шоссе перед улицей Академика Янгеля. На эстакаде для проезда свободны две полосы, крайний правый ряд занимает неисправная фура.

Общая длина пробок в городе утром составляет 72 километра.

Движение транспортных средств идет в нормальном режиме на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе, а также на проспекте Генерала Дорохова.