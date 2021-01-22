РИАМО - 22 янв. В Москве в минувшем году за время действия льготной ипотечной программы выдано 47,5 тысячи кредитов на приобретение жилья в новостройках, сообщается на сайте мэра Москвы.

«С начала реализации программы <…> в столице ежедневно выдавалось в среднем 186 ипотечных кредитов по ставке 6,5 процента и менее. Общий объем таких кредитов на 31 декабря 2020 года составил <…> 263,5 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа льготного ипотечного кредитования была запущена весной 2020 года. Число договоров на приобретение столичной жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках по программе составило в минувшем году около 50% от общего числа.

В настоящий момент Москва является лидером по выдаче льготной ипотеки в России. На столицу приходится 27% от всей суммы выданных в стране льготных кредитов.

Благодаря планомерному снижению ключевой ставки за год число регистраций ипотечных договоров в Москве выросло вдвое.

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