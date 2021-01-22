РИАМО - 21 янв. В 2021 году ВДНХ представит целую программу, которую посвятят юбилеям главных космических достижений страны, в том числе 60-летию полета Юрия Гагарина и 50-летию запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Позже, когда будет возможно, горожанам также представят и очные форматы мероприятий. На данный же момент все желающие могут посмотреть лекции, видеоэкскурсии и спектакли на интернет-площадках ВДНХ.

«Как только павильоны вновь откроют двери для гостей, программа юбилейного года дополнится новыми экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами», — говорится в сообщении.

Открылась программа премьерой перформанса «Так далеко», созданного специально для ВДНХ музыкантом и сценаристом Василием Зорким, который вместе с актерами Анатолием Белым, Мириам Сехон и Георгием Служителем исполнил монологи на темы времени, расстояния, ностальгии, одиночества и любви, которые тесно переплетаются с темой космических полетов. Музыкальным сопровождением выступила композиция группы «Зоркий» в новых аранжировках.

Видео доступно на сайтах ВДНХ, центра «Космонавтика и авиация» и проекта «Знание. ВДНХ», а также на страницах в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Далее зрителей ожидает лекция популяризатора космонавтики, создателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова «Космос: ожидания и реальность», из которой можно узнать о том, чего ожидали в прошлом от освоения космоса, и сравнить эти ожидания с современными достижениями.

Трансляция будет доступна 24 января в 16:00 на странице ВДНХ в «Одноклассниках». В 16:30, когда закончится лекция, на платформе Zoom состоится ее обсуждение. Зрители смогут высказать свое мнение, а также задать вопросы спикеру. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке: http://cosmos.vdnh.ru/events/onlayn-lektsiya-kosmos-ozhidaniya-i-realnost/. На адрес электронной почты, указанный в заявке, будет выслано приглашение на Zoom-конференцию.

Кроме того, лекцию проведет сопредседатель молодежного совета Русского космического общества и популяризатор космонавтики Денис Прудник. Она будет посвящена отечественным космическим скафандрам. Зрители узнают об их устройстве и истории создания.

Трансляция пройдет 31 января в 16:00 на странице выставки в «Одноклассниках». После эфира также можно будет обсудить лекцию в формате Zoom-конференции. Чтобы принять участие, нужно заранее зарегистрироваться по ссылке - http://cosmos.vdnh.ru/events/onlayn-lektsiya-garderob-za-milliard-kosmicheskie-skafandry-rossii/.

Еще больше увлекательной информации на космическую тематику — в цикле лекций ВДНХ «Космос по выходным». Они опубликованы на сайте центра «Космонавтика и авиация», а также в группе выставки в «Одноклассниках».

Также центр «Космонавтика и авиация» запустил на своих страницах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники» еженедельный видеоблог #СмотриКосмос, в котором рассказывают об экспонатах. В феврале появится аналогичная рубрика для детей, в которой можно будет узнать, что такое космос, кто такие космонавты, что они едят и как спят в экспедициях. Видеоролики можно будет найти по хештегу #МаленькийКосмос.

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