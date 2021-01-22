РИАМО - 22 янв. Почти 448 миллионов пассажиров воспользовались услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2020 году, это на 23% меньше, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы транспортного перевозчика.

«Больше всего в 2020 году пассажиров было отправлено в январе и феврале — более 53 и 49 миллионов человек соответственно. В первый месяц прошлого года количество отправленных пассажиров было на 1%, а во второй на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.

После пассажиропоток перевозчика упал из-за пандемии коронавируса, введения режима самоизоляции и перехода на удаленный режим работы многих жителей. Весной пассажиропоток компании снизился на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Лидером по количеству отправленных пассажиров за год стало Ярославское направление Московской железной дороги. За год поезда компании перевезли более 85 миллионов пассажиров. На втором месте — Казанское направление с пассажиропотоком 70 миллионов человек. На третьем месте — Горьковское направление, пассажиропоток здесь составил 55 миллионов человек.

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