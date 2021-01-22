РИАМО - 22 янв. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в пятницу составит от минус 3 до плюс 2 градусов, возможен гололед, сообщается на сайте «Метеоновости».

Центральный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки.

«В первой половине дня возможен гололед. Максимальная температура воздуха в Москве — от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Оно будет падать и в дневные часы опустится немного ниже нормы.