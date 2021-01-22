РИАМО - 22 янв. Колледжи и учреждения дополнительного образования возобновят очное обучение с пятницы.
«Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее мэр распорядился с 18 января начать очное обучение для всех школьников столицы. При этом вузы столицы пока продолжат учиться в дистанционном формате.
В мегаполисе проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Привиться можно в 100 городских поликлиниках, а также в выездных пунктах.
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Текстовая трансляция
21 ЯНВАРЯ
- За месяц выявляемость новых случаев коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья упала на 30%.
- В Подмосковье граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут получать электронные сертификаты в виде QR-кода.
- В Подмосковье от коронавирусной инфекции привились уже порядка 40 тысяч человек, каждый день в регионе прививают до 5 тысяч граждан.
- Начиная с 25 января в Подмосковье начнут сокращение коек для больных коронавирусной инфекцией, каждую неделю будут ликвидировать до 3 тысяч таких коек.
- Опубликован список мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Подмосковье. В них можно сделать прививку от Covid-19 без предварительной записи.
- В Москве продлили отмену льготного посещения театров и музеев для лиц старше 65 лет.
- Москвичам вновь разрешат проходить на территорию Кремля с 22 января. Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закрыты с 17 ноября из-за пандемии коронавируса.
- 23 мобильных комплекса вакцинации от Covid‑19 появились в Подмосковье. В ближайшее время также откроется еще два мобильных комплекса вакцинации.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:
- Рассказываем, какие противоковидные меры отменяются в Москве с 22 января. Как будут работать вузы и сфера культуры и какие ограничения останутся в силе – в материале РИАМО.
- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по числу онлайн‑заявок на прививку от Covid. Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января.
- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.
- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.
- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.
- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.
- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.
- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.
- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.
- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.
- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.
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