РИАМО - 21 янв. В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) на 2021 год включили 3044 дома, на их ремонт выделили 21 миллиард рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В каждом городском округе региона определены многоквартирные дома и конкретные работы по проведению капитального ремонта в них: в 1 232 домах будет проведен ремонт кровли, в 1 209 – ремонт фасадов и их утепление, в 1 287 домах запланирован ремонт инженерных систем, подвальные помещения отремонтируют в 33 МКД», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что в рамках программы отремонтируют фундаменты, установят узлы управления и регулирования потребления ресурсов, а более чем в 100 домах области заменят 357 лифтов.

Именно в Московской области впервые по стране стали определять подрядчика для капитального ремонта через электронный аукцион. Организации выбирают для всего трехлетнего периода действия краткосрочного плана.

По словам генерального директора фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, в рамках трехлетнего плана капитально отремонтируют 7 812 домов на сумму более 60 миллиардов рублей. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года.

В 2020 году в Московской области отремонтировали 2 429 многоквартирных домов. С 2014 капитальный ремонт провели в более чем 13 тысячах домов. Это улучшило жилищные условия более 1,8 миллиона жителей области.